Кутроне близок к переходу в «Вулверхэмптон» - Советский спорт
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27 июля 2019 11:27ФутболЛипкин Антон

Кутроне близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Итальянец покинул расположение «Милана».

Форвард «Милана» Патрик Кутроне близок к подписанию контракта с «Вулверхэмптоном», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

21-летний итальянец покинул расположение «россонери», которые готовятся к сезону в США, где участвуют в Международном кубке чемпионов, и в скором времени вернется в Италию.

Воспитанник клуба дебютировал за «Милан» в 2017 году. С тех пор он провел за команду 90 матчей, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера Кутроне составит 18 миллионов евро. В дальнейшем эта сумма может вырасти за счет бонусов.

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