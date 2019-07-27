Бэйлу предлагают миллион фунтов в неделю

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил весьма привлекательное предложение из Китая.
Клуб «Цзянсу Сунин» предлагает 30-летнему валлийцу миллион фунтов в неделю. По данным Mirror, футболист хочет ответить согласием.
Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор хавбек провел за «бланкос» 231 матч и забил 102 мяча. Действующий контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
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