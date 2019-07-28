Юрген Клопп: Есть только четыре клуба, которые могут себе позволить постоянно тратить деньги - Советский спорт
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28 июля 2019 09:26Футбол

Юрген Клопп: Есть только четыре клуба, которые могут себе позволить постоянно тратить деньги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отсутствие громких приобретений в текущее трансферное окно.

- Это год не последний в истории «Ливерпуля». В следующем году будет еще одно трансферное окно. Эта команда по-настоящему хороша, и мы много в нее вложили. Теперь нам необходимо работать с ней.

Я не могу сказать ничего о том, что делают другие команды. Я не знаю, как они это делают. Но мы должны оплачивать счета. Простите, но всем нужно платить по счетам, в том числе и нам.

Мы вложили деньги в эту команду. Теперь похоже, что мы этого не делали. Но мы не в какой-нибудь сказочной стране, где вы получаете все, что пожелаете. Нельзя постоянно тратить деньги.

Похоже, что в мире есть только четыре клуба, которые могут позволить себе делать это постоянно. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Они получают все, что им нужно.

Это не критика. Понимаю, что многие воспримут это как зависть, но это не так. Нет никаких гарантий, что мы не сыграем вничью с «Лестером», только потому, что подписали пять новых игроков, - передает слова Клоппа Daily Mail.

Ранее Клопп прокомментировал возможное возвращение в команду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

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