Юрген Клопп: Есть только четыре клуба, которые могут себе позволить постоянно тратить деньги

- Это год не последний в истории «Ливерпуля». В следующем году будет еще одно трансферное окно. Эта команда по-настоящему хороша, и мы много в нее вложили. Теперь нам необходимо работать с ней.
Я не могу сказать ничего о том, что делают другие команды. Я не знаю, как они это делают. Но мы должны оплачивать счета. Простите, но всем нужно платить по счетам, в том числе и нам.
Мы вложили деньги в эту команду. Теперь похоже, что мы этого не делали. Но мы не в какой-нибудь сказочной стране, где вы получаете все, что пожелаете. Нельзя постоянно тратить деньги.
Похоже, что в мире есть только четыре клуба, которые могут позволить себе делать это постоянно. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Они получают все, что им нужно.
Это не критика. Понимаю, что многие воспримут это как зависть, но это не так. Нет никаких гарантий, что мы не сыграем вничью с «Лестером», только потому, что подписали пять новых игроков, - передает слова Клоппа Daily Mail.
Ранее Клопп прокомментировал возможное возвращение в команду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера. Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ. «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. «Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в миреНХЛ расширится до 32 команд через два года. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. «Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC. Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. «Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам. 40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. «Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену. Сергей Паршивлюк: Мы понимали, что у нас нет права на ошибкуПосле матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» – «Урал», в котором бело-голубые победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились защитники хозяев Сергей Паршивлюк и Константин Рауш, а также нападающий «Динамо» Кирилл Панченко. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. «Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.