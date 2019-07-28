«Луч» обыграл «Шинник», а «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Факела»

Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1.
Отметим, что «Шинник» потерпел первое поражение в новом сезоне, до этой игры в активе ярославского клуба было три победы и одна ничья.
Добавим, что в двух других матчах 5-го тура первенства «СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл «Факела» со счетом 1:0, а «Краснодар-2» на выезде переиграл «Енисей» - 1:0.
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