«Луч» обыграл «Шинник», а «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Факела» - Советский спорт
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28 июля 2019 12:57Футбол

«Луч» обыграл «Шинник», а «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Факела»

Футболисты «Луча» обыграли на своем поле «Шинник» в домашнем матче 5-го тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что «Шинник» потерпел первое поражение в новом сезоне, до этой игры в активе ярославского клуба было три победы и одна ничья.

Добавим, что в двух других матчах 5-го тура первенства «СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл «Факела» со счетом 1:0, а «Краснодар-2» на выезде переиграл «Енисей» - 1:0.

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