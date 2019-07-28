Источник: Бэйл останется в «Реале» - Советский спорт
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28 июля 2019 16:44ФутболКоноплев Александр

Источник: Бэйл останется в «Реале»

Топ-футболист останется в Мадриде.

Журналист BBC Дэвид Орнштейн сообщил о сорванной сделке между «Реалом» и «Цзянсу Сунин» о переходе полузащитника Гарета Бэйла. Китайский клуб предлагал валлийцу миллион фунтов в неделю.

– Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался. Все говорит о том, что футболист останется в «Реале». Мадридцы будут отвечать отказом на все предложения о его продаже, – написал Орнштейн в своем твиттере.

Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор хавбек провел за «бланкос» 231 матч и забил 102 мяча. Действующий контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

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