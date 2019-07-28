«Томь» обыграла «Текстильщик» и стала лидером ФНЛ - Советский спорт
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28 июля 2019 16:54ФутболКоноплев Александр

«Томь» обыграла «Текстильщик» и стала лидером ФНЛ

Команде Дениса Бояринцева по-прежнему не везет.

В матче пятого тура ФНЛ «Томь» на своем поле победила «Текстильщик» – 2:1.

В составе хозяев дважды отличился Павел Киреенко (36-я и 65-я минута). У гостей забил Евгений Маричев (70-я минута).

«Томь» с 13 очками возглавила турнирную таблицу первенства, однако у «Химок», «Торпедо» и «Чертаново» на одну игру меньше.

«Текстильщик» после пяти туров набрал одно очко.

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