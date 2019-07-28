«Арсенал» – «Ростов». Гости открыли счет в середине первого тайма (видео) - Советский спорт
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28 июля 2019 16:58ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Ростов». Гости открыли счет в середине первого тайма (видео)

«Арсенал» – «Ростов» – 0:1.

В матче третьего тура российской премьер-лиги «Арсенал» – «Ростов» открыт счет. На 23-й минуте Роман Еременко поразил ворота хозяев.

Для финского полузащитника этот гол стал 34-м в РПЛ.

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