«Анжи» проиграл «Алании» в Кубке России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июля 2019 18:59ФутболКоноплев Александр

«Анжи» проиграл «Алании» в Кубке России

Махачкалинцы завершили борьбу.

Завершились четыре матча 1/128 финала Кубка России.

«Анжи» на выезде уступил владикавказской «Алании» – 0:1. Единственный мяч был забил на 81-й минуте.

Также участниками 1/64 финала стали тольяттинский «Акрон», «Биолог-Новокубанск» и «Калуга».

Кубок России
1/128 финала

«Акрон» (Тольятти) – «Сокол» (Саратов) – 3:1 (0:0)

«Алания» (Владикавказ) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (0:0)

«Биолог-Новокубанск» – «Кубань-Холдинг» (Павловская) – 3:1 (2:0)

«Динамо» (Брянск) – «Калуга» – 0:1 (0:0)

28/07 11:25Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
26/07 23:34Футбол
Дмитрий Парфенов: Нам не хватило души и страстиГлавный тренер «Урала» прокомментировал первое поражение своей команды (0:2 от «Динамо») в нынешнем чемпионате.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/07 08:25Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
27/07 21:52Футбол
Время подключаться Федуну. Сколько еще продлится кризис в «Спартаке»?Главный редактор (с дивана в Москве) и наш корреспондент (со стадиона в Саранске) анализируют, что происходит в красно-белом клубе.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/07 14:04Футбол
Лучшее, что может сделать «Спартак» сейчас - оставить Кононова в покое  Проще всего удариться в истерику. Послушать «Уходи, пиджак!», несущееся с трибун. Но только выиграет ли от этого «Спартак»? Станет ли ему лучше?  
Новости
19:00 Футбол ЦСКА - «Локомотив». Онлайн
18:59 Футбол «Анжи» проиграл «Алании» в Кубке России
18:59 Футбол Антон Миранчук не сыграет с ЦСКА из-за травмы
18:53 Футбол «Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве ФНЛ
18:31 Футбол Защитник киевского «Динамо» сообщил о переговорах с «Зенитом»
18:28 Футбол «Ростов» на выезде обыграл тульский «Арсенал»
18:21 Футбол «Арсенал» – «Ростов». Шомуродов забил третий мяч гостей (видео)
18:15 Формула-1 Квят сравнил гонку с черной комедией и сообщил о рождении дочери
18:06 Формула-1 Гран-при Германии: Квят завоевал подиум впервые с 2016 года
18:04 Футбол «Арсенал» – «Ростов». Луценко забил первый мяч за туляков (видео)
18:03 Футбол ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы
17:56 Футбол «Тюмень» и барнаульское «Динамо» вышли в 1/64 Кубка России благодаря победам в дополнительное время
17:49 Футбол «Арсенал» – «Ростов». Ионов упрочил преимущество гостей (видео)
17:31 Авто/Мото На соревнованиях в Быково погиб гонщик (видео)
16:58 Футбол «Арсенал» – «Ростов». Гости открыли счет в середине первого тайма (видео)
16:54 Футбол «Томь» обыграла «Текстильщик» и стала лидером ФНЛ
16:44 Футбол Источник: Бэйл останется в «Реале»
16:29 Плавание Сборная России – третья в общем зачете ЧМ-2019 по водным видам спорта
16:15 Плавание Американки установили мировой рекорд в комбинированной эстафете
16:11 Футбол «Заря» победила «Ворсклу» в первом матче нового чемпионата Украины
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика