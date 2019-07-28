«Анжи» проиграл «Алании» в Кубке России

Завершились четыре матча 1/128 финала Кубка России.
«Анжи» на выезде уступил владикавказской «Алании» – 0:1. Единственный мяч был забил на 81-й минуте.
Также участниками 1/64 финала стали тольяттинский «Акрон», «Биолог-Новокубанск» и «Калуга».
Кубок России
1/128 финала
«Акрон» (Тольятти) – «Сокол» (Саратов) – 3:1 (0:0)
«Алания» (Владикавказ) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (0:0)
«Биолог-Новокубанск» – «Кубань-Холдинг» (Павловская) – 3:1 (2:0)
«Динамо» (Брянск) – «Калуга» – 0:1 (0:0)
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