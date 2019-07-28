Стал известен лучший игрок матча ЦСКА – «Локомотив» - Советский спорт
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28 июля 2019 21:25ФутболГичунцев Артур

Стал известен лучший игрок матча ЦСКА – «Локомотив»

Об этом сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча с «Локомотивом».

Встреча 3-го тура РПЛ прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась победой армейцев (1:0). Единственный гол был забит в первом тайме, а его автором стал Федор Чалов. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

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