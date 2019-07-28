Юрий Семин: В матче с ЦСКА «Локомотиву» не хватало Антона Миранчука

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался после поражения от ЦСКА в 3-м туре РПЛ (0:1).
«Отдали ЦСКА в начале инициативу? Это они забрали. ЦСКА всегда начинает мощно. Но я проблем в этом не видел, не увидел моментов у них.
Что касается отсутствия Антона Миранчука, это важная фигура, особенно в атаке. Его не хватало. У нас ограниченное количество футболистов, так что Антон очень важен. Хотя ко всем остальным у меня претензий нет. Ребята – молодцы.
Мне никто не разъяснял (отмена гола Миранчука). Наверное, офсайд был. Нужно смотреть все спорные моменты. А так все объективно – VAR должен быть», – цитирует Семина Sport24.ru.
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