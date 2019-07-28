Аршавин отреагировал на заявление Дзюбы Форвард сборной России считает, что легенда питерского клуба не разбирается в футболе.

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал заявление Артема Дзюбы.

«Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе.

Что должно случиться, чтобы я выбрал Дзюбу лучшим игроком матча? Он просто должен быть лучшим, тогда я его выберу. Это нормально, что Артем хочет быть лучшим всегда и везде», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».