Аршавин отреагировал на заявление Дзюбы - Советский спорт
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28 июля 2019 22:44ФутболГичунцев Артур

Аршавин отреагировал на заявление Дзюбы

Форвард сборной России считает, что легенда питерского клуба не разбирается в футболе.

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал заявление Артема Дзюбы.

«Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе.

Что должно случиться, чтобы я выбрал Дзюбу лучшим игроком матча? Он просто должен быть лучшим, тогда я его выберу. Это нормально, что Артем хочет быть лучшим всегда и везде», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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