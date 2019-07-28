Аршавин отреагировал на заявление Дзюбы

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал заявление Артема Дзюбы.
«Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе.
Что должно случиться, чтобы я выбрал Дзюбу лучшим игроком матча? Он просто должен быть лучшим, тогда я его выберу. Это нормально, что Артем хочет быть лучшим всегда и везде», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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