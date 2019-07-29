Сергей Игнашевич: План «Торпедо» на игру работал, но мы пропустили больше «Торпедо» впервые проиграло в ФНЛ.

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Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча пятого тура ФНЛ с «Нижним Новгородом» (1:2) рассказал о том, когда сможет получить лицензию, которая позволит ему официально стать главным тренером команды.

– Мы допустили больше ошибок, чем «Нижний Новгород», – приводит слова Игнашевича официальный сайт клуба. – И реализация у нас была не на высоком уровне. Наш план на игру работал и в первом, и во втором тайме, но, к сожалению, мы пропустили больше.

– Как у вас обстоят дела с получением тренерской лицензии?

– Я смогу пойти учиться только следующим летом, сейчас не могу поступить в академию по закону. Поэтому пока у меня лицензия «А».

Напомним, по правилам тренер, претендующий на получение лицензии Pro, может пойти на обучение только после того, как проработает год с лицензией категории A. В этой связи главным тренером «Торпедо» официально считается Николай Савичев.

После пяти туров ФНЛ «Торпедо», потерпевшее первое поражение в сезоне, набрало 10 очков и занимает шестое место. В шестом туре 4 августа черно-белые сыграют дома с «Армавиром».