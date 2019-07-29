Дмитрий Селюк: Гогуа уже сейчас готов играть за ЦСКА или «Локомотив»

Агент Дмитрий Селюк рассказал о перспективах защитника «Тамбова» Седрика Гогуа, который в субботу забил в матче третьего тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:0).
«Основной игрок добротного клуба английской премьер-лиги – это его уровень, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту». – Очень хорошо знаю Эрика Байи из «Манчестер Юнайтед» – так Гогуа ничем не хуже. Если брать наш чемпионат, то Седрик уже сейчас готов играть за ЦСКА или «Локомотив». Купленные этими командами Звонимир Шарлия или Мурило точно не сильнее».
Полностью интервью с Селюком читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».
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