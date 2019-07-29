Рибери может продолжить карьеру в «Айнтрахте»

Полузащитник Франк Рибери, по окончании прошлого сезона, покинувший «Баварию», может стать игроком «Айнтрахта», сообщает Bild.
36-летний француз не намерен завершать карьеру и сейчас самостоятельно готовится к новому сезону. Ранее сообщалось об интересе к Рибери со стороны «Арсенала», «Фиорентины», а также клубов из Катара и Саудовской Аравией.
Однако сам игрок не хочет уезжать далеко от Мюнхена, в связи с чем вариант с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне вполне возможен. Впрочем, подписанию контракта могут помешать высокие финансовые запросы Рибери и его нежелание играть против «Баварии», в которой он провел 12 лет.
В прошлом сезоне «Айнтрахт» занял седьмое место и уже начал выступление в еврокубках, проведя с «Флорой» первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы (2:1).
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