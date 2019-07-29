«Барселона» проявляет интерес к Дармиану Об этом сообщает ESPN.

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Руководство «Барселоны» продолжает работу по трансферу нового игрока в линию обороны.

Согласно источнику, чемпион Испании не может договориться о переходе защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо, которого хочет видеть наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.

«Барселона» составила альтернативный список футболистов. Отмечается, что это Давид Алаба («Бавария»), Филипп Макс («Аугсбург»), а также защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан.

По слухам, 29-летний итальянец готов покинуть клуб. Он недоволен количеством игровой практики и уже провел переговоры о возможном возвращении в серию А.

В минувшем сезоне Дармиан провел за «МЮ» во всех турнирах 7 матчей. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.