France Football: Блан отказал «Зениту» - Советский спорт
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29 июля 2019 19:46ФутболКоноплев Александр

France Football: Блан отказал «Зениту»

«Зенит» и без именитого тренера стал чемпионатом России.

Экс-наставник «ПСЖ» Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football.

Неизвестно, когда специалист получил предложение от петербуржцев, но утверждается, что стороны не начинали переговоров из-за вежливого отказа Блана.

Будучи игроком, Блан стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл чемпионаты Франции. В качестве тренера он поработал в «Бордо» (2007–2010), сборной Франции (2010–2012) и «Пари Сен-Жермен» (2013–2016), завоевав 15 трофеев.

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