France Football: Блан отказал «Зениту»

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Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили бы После матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.

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