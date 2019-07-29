Форвард «Реала» Майораль перешел в «Леванте» (видео) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Форвард мадридского «Реала» Борха Майораль проведет следующий сезон в «Леванте» на правах годичной аренды.

В минувшем сезоне 22-летний игрок также выступал за клуб из Валенсии. Он провел 33 матча и забил 5 голов.

Добавим, что за первую команду «сливочных» футболист отыграл 31 матч и забил 7 голов.