Форвард «Реала» Майораль перешел в «Леванте» (видео)

Форвард мадридского «Реала» Борха Майораль проведет следующий сезон в «Леванте» на правах годичной аренды.
В минувшем сезоне 22-летний игрок также выступал за клуб из Валенсии. Он провел 33 матча и забил 5 голов.
Добавим, что за первую команду «сливочных» футболист отыграл 31 матч и забил 7 голов.
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