Хавбеку «Краснодара-2» грозит дисквалификация за оскорбление защитника «Енисея» - Советский спорт
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30 июля 2019 10:52Футбол

Хавбеку «Краснодара-2» грозит дисквалификация за оскорбление защитника «Енисея»

Полузащитник краснодарской команды Александр Черников получил красную карточку от арбитра встречи Игоря Низовцева после стычки с защитником красноярской команды Шамилем Гасановым.

Как сообщает «Матч ТВ», главный судья встречи внес в протокол следующую формулировку, поясняющую причины удаления Черникова: «Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры».

По информации издания, Черников использовал ненормативную лексику, он назвал оппонента «чуркой».

Отмечается, что проступок полузащитника будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС. Хавбеку грозит дисквалификация минимум на пять матчей.

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