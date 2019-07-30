Хавбеку «Краснодара-2» грозит дисквалификация за оскорбление защитника «Енисея»

Как сообщает «Матч ТВ», главный судья встречи внес в протокол следующую формулировку, поясняющую причины удаления Черникова: «Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры».
По информации издания, Черников использовал ненормативную лексику, он назвал оппонента «чуркой».
Отмечается, что проступок полузащитника будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС. Хавбеку грозит дисквалификация минимум на пять матчей.
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