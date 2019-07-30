Станислав Черчесов: Самедов внес огромный вклад в успехи сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Александра Самедов провел яркую и насыщенную карьеру. Сегодня 35-летний хавбек объявил об уходе из футбола.
– Несколько дней назад я разговаривал с Самедовым, поэтому знал о его решении завершить карьеру футболиста. Уверен, что оно осознанное и взвешенное, ведь Александр всегда основательно думает перед тем, как что-то сделать. Считаю, что его футбольная карьера получилась очень насыщенной и интересной, он выступал за несколько топовых клубов, с которыми добивался высоких результатов.
За время нашей совместной работы в сборной России он стал одним из базовых и системных игроков этой команды, внес огромный вклад в успехи сборной на чемпионате мира в России. Кстати, Самедов за два года стал одним из лучших игроком сборной по системе «гол плюс пас», – приводит слова Черчесова ТАСС.
Самедов начал свою карьеру в «Спартаке» (2002-2005, 2017-2018), а также выступал за «Локомотив» (2005-2008, 2012-2016), «Москву» (2008-2009), «Динамо» (2010-2012) и «Крылья Советов» (2019).
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