«Трабзонспор» не смог стать чемпионом Турции 2011 года Все остались при своих.

«Трабзонспор» не смог отсудить титул чемпионов Турции 2011 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) не нашел причин, по которым «Фенербахче» может быть лишен своего звания.

Сезон-2010/11 оба клуба завершили с 82 очками, однако из-за личных встреч чемпионом стал «Фенербахче» (2:0, 2:3). Позже стало известно, что несколько сотрудников стамбульского клуба были замешаны в договорных матчах.

В марте 2018 года «Трабзонспор» обратился в CAS с требованием лишить «Фенербахче» золотых медалей, но сегодня суд отклонил иск бордово-голубых, сообщает Reuters.