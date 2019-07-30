«Палмейрас» договорился о трансфере Луиса Адриано

Нападающий «Спартака» Луиз Адриано подпишет четырехлетний контракт с «Палмейрасом». Стороны намерены оформить трансфер до 31 июля – даты закрытия трансферного окна в Бразилии.
По данным журналиста ESPN Джана Одди, форвард разорвет контракт с красно-белыми.
Адриано до перехода в «Спартак» выступал за бразильский «Интер», «Шахтер» и «Милан». За московский клуб он провел 79 матчей, в которых забил 25 мячей. По некоторым данным, 32-летний форвард зарабатывал в «Спартаке» четыре миллиона евро в год.
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