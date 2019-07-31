Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал одноклубником Нани

Экс-полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра перешел в клуб MLS «Орландо Сити».
Отмечается, что 29-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона.
Напомним, с 2013 года игрок выступал в чемпионате России. За шесть лет он провел в составе «Краснодара» 199 матчей, забил 28 голов и отдал 32 голевые передачи. Этим летом Перейра покинул команду на правах свободного агента.
Добавим, что в «Орландо Сити» выступает известный португальский футболист Нани, который ранее защищал цвета «Манчестер Юнайтед», а в 2016 году выиграл с национальной сборной чемпионат Европы.
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