Тренер Хачериди: Жека никуда не летит Защитник сборной Украины не будет играть в ЦСКА.

Личный тренер защитника Евгения Хачериди Андрей Качан опроверг информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаем привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать», – сказал Качан на видео, опубликованном в сторис.

Личный тренер Хачериди по физподготовке всё опровергает pic.twitter.com/4EO8tkjRXp — Руслан Абушкин (@abushkin) July 31, 2019

Напомним, по окончании прошлого сезона 32-летний украинец покинул ПАОК, с которым стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны. До этого на протяжении 11 лет он выступал за киевское «Динамо».

Добавим, что информацию о возможном подписании контракта Хачериди с ЦСКА распространил сайт football.ua.