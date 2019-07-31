Тренер Хачериди: Жека никуда не летит

Личный тренер защитника Евгения Хачериди Андрей Качан опроверг информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
«Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаем привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать», – сказал Качан на видео, опубликованном в сторис.
Напомним, по окончании прошлого сезона 32-летний украинец покинул ПАОК, с которым стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны. До этого на протяжении 11 лет он выступал за киевское «Динамо».
Добавим, что информацию о возможном подписании контракта Хачериди с ЦСКА распространил сайт football.ua.
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