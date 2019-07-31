Тренер Хачериди: Жека никуда не летит - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 июля 2019 14:35ФутболЛипкин Антон

Тренер Хачериди: Жека никуда не летит

Защитник сборной Украины не будет играть в ЦСКА.

Личный тренер защитника Евгения Хачериди Андрей Качан опроверг информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаем привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать», – сказал Качан на видео, опубликованном в сторис.

Напомним, по окончании прошлого сезона 32-летний украинец покинул ПАОК, с которым стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны. До этого на протяжении 11 лет он выступал за киевское «Динамо».

Добавим, что информацию о возможном подписании контракта Хачериди с ЦСКА распространил сайт football.ua.

12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
30/07 20:00Футбол
Андрей Воронин: Самедов никогда не менял клубы из-за денегРешение Александра Самедова завершить карьеру прокомментировал его давний приятель, бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
29/07 23:30Футбол
Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три годаВ понедельник информационное пространство взорвали сообщения о возможном трансфере в «Зенит» за 40 миллионов евро 22-летнего бразильского нападающего «Барселоны» Малкома.
31/07 12:30Футбол
Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ в Самаре против «Крыльев Советов» и трансферных планах клуба.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
29/07 18:30Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
30/07 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Дзюба пошутил насчет Аршавина, а все поверили…Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел основные итоги тура.
27/07 08:00Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
30/07 22:00Футбол
«У нас ноль ошибок в применении VAR». Как судьи отработали 3-й турГлава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров по итогам третьего тура очередной раз был вынужден оправдываться за ошибки своих подчиненных.
31/07 13:00Футбол
Гжегож Крыховяк: VAR – хорошо, наша игра с ЦСКА – плохоПольский полузащитник «Локомотива» продемонстрировал громадный прогресс в изучении языка, ответив на вопросы о команде по-русски.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
28/07 11:00Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
15:39 Футбол Гвардиола, Клопп и Почеттино вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему тренеру
15:30 Футбол Валерий Гладилин: Если «Спартак» работает на перспективу, надо объявить, что клуб строит новую коман
15:21 Футбол Мартынович отказался от перехода в «Зенит»
15:14 Футбол «Динамо» проявляет интерес к Кулибали
15:06 Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
14:58 Футбол Глушакову выделили время для общения с детьми
14:51 Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малколма за 40 миллионов евро
14:46 Баскетбол ЦСКА выступит на двух турнирах перед сезоном
14:35 Футбол Тренер Хачериди: Жека никуда не летит
14:25 Хоккей Сергей Немчинов: В «Нью-Джерси» будут строить хоккей, который любит Гусев
14:10 Футбол Артем Голубев: Над переходом в «Уфу» долго не думал
14:01 Баскетбол Тимофей Мозгов: Общий язык с Куртинайтисом точно найдем без проблем
13:55 ММА Bellator сделал пожертвование в фонд Дадашева
13:46 Баскетбол Римас Куртинайтис: У Мозгова достаточно мастерства, чтобы вспомнить, как он может играть
13:41 Баскетбол Тимофей Мозгов: В «Химках» меня все ждут и любят
13:35 Хоккей Владимир Юрзинов: Гусев – игровик, такие востребованы в НХЛ
13:30 Баскетбол «Химки» объявили о подписании контракта с Мозговым
13:24 Футбол В Турции сообщили о том, что Шюррле близок к переходу в ЦСКА, «Бешикташ» также готовит предложение
13:15 Футбол Хачериди станет игроком ЦСКА
13:07 Футбол Матч «Спартак» – «Динамо» могут перенести из-за несогласованных акций
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика