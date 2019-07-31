Глушакову выделили время для общения с детьми Полузащитник «Ахмата» получил разрешение от суда видеться с дочерьми.

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков получил фиксированное время для общения с дочерьми. Об этом сообщил адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей супруги игрока – Дарьи.

«У Дениса Глушакова есть право общаться с детьми на первой и третьей недели со вторника и четверг с 18:00 до 20:00.

Когда младшей дочке исполнится в декабре этого года три годика, у него будет право дополнительно каждые вторые и четвертые выходные месяца забирать детей с 18:00 пятницы до 18:00 воскресенья», – приводит Sport24.ru слова Образцовой.

Напомним, 16 июля Глушаков официально развелся с супругой. Ранее стало известно о том, что он написал заявление в Следственный комитет, намереваясь добиться права видеться с дочерьми.