Глушакову выделили время для общения с детьми

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков получил фиксированное время для общения с дочерьми. Об этом сообщил адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей супруги игрока – Дарьи.
«У Дениса Глушакова есть право общаться с детьми на первой и третьей недели со вторника и четверг с 18:00 до 20:00.
Когда младшей дочке исполнится в декабре этого года три годика, у него будет право дополнительно каждые вторые и четвертые выходные месяца забирать детей с 18:00 пятницы до 18:00 воскресенья», – приводит Sport24.ru слова Образцовой.
Напомним, 16 июля Глушаков официально развелся с супругой. Ранее стало известно о том, что он написал заявление в Следственный комитет, намереваясь добиться права видеться с дочерьми.
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