Евгений Хачериди: Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России

– Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России, – цитирует Хачериди «Чемпионат».
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний украинец, ставший свободным агентом после ухода из ПАОКа, уже согласовал с московский ЦСКА условия личного контракта.
Тренер Хачериди: Жека никуда не летит
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