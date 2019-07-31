Евгений Хачериди: Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России - Советский спорт
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31 июля 2019 16:05Футбол

Евгений Хачериди: Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, что у него нет вариантов продолжения карьеры в чемпионате России.

– Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России, – цитирует Хачериди «Чемпионат».

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний украинец, ставший свободным агентом после ухода из ПАОКа, уже согласовал с московский ЦСКА условия личного контракта.

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