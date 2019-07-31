Роналду, Месси, ван Дейк и Кейн вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему футболисту - Советский спорт
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31 июля 2019 17:31Футбол

Роналду, Месси, ван Дейк и Кейн вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему футболисту

ФИФА объявила список из десяти номинантов.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала список номинантов на приз лучшему футболисту 2019 года. В него вошли десять человек:

Криштиану Роналду («Ювентус»)
Френки де Йонг («Барселона»)
Маттейс де Лигт («Ювентус»)
Эден Азар («Реал»)
Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»)
Садио Мане («Ливерпуль»)
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
Лионель Месси («Барселона»)
Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Напомним, в прошлом году лучшим был признан полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

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