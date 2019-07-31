«Спартак» – «Динамо»: МВД требует перенести матч, РПЛ отказывает - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 июля 2019 18:03ФутболЯременко Николай

«Спартак» – «Динамо»: МВД требует перенести матч, РПЛ отказывает

«Советскому спорту» стали известны подробности неоднозначной ситуации, сложившейся вокруг проведения матча 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» 3 августа.

Ряд СМИ распространил информацию о том, что сегодня в РПЛ поступил запрос об отмене матча в связи с тем, что правоохранительные органы будут в большом количестве задействованы на улицах Москвы во время митинга, а в РПЛ якобы ответили отказом.

«Советский спорт» выяснил, что подобные обращения поступают еще с начала недели. РПЛ придерживается позиции, что календарь с 1-го по 8-й туры согласован с органами МВД и оснований для переноса не имеется. МВД предлагает перенос матча на пятницу, 2 августа, или понедельник, 5 августа.

– Да, есть зарубежные примеры, когда матч «ПСЖ» отменяли из-за беспорядков в Париже. Но в целом, дело в системе: есть закон о полиции, который говорит что за жизнь и безопасность граждан отвечает полиция, – сказал «Советскому спорту» пресс-атташе РПЛ Сергей Алексеев.

11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
31/07 11:00Футбол
Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынковСМИ продолжают отправлять в ряды красно-белых Джордана Ларссона. Это далеко не первый сын известного в прошлом футболиста, заинтересовавший «Спартак». Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых.
30/07 20:00Футбол
Андрей Воронин: Самедов никогда не менял клубы из-за денегРешение Александра Самедова завершить карьеру прокомментировал его давний приятель, бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
30/07 22:00Футбол
«У нас ноль ошибок в применении VAR». Как судьи отработали 3-й турГлава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров по итогам третьего тура очередной раз был вынужден оправдываться за ошибки своих подчиненных.
30/07 09:00Футбол
Сергей Юран: Идеальный вариант для «Спартака» – ЧерчесовБывший форвард «Спартака» и сборной России, ныне работающий в ПФЛ главным тренером красногорского «Зоркого» стал гостем редакции «Советского спорта».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
28/07 11:00Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
29/07 18:30Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.
Новости
18:34 Футбол Безбородов рассудит «Спартак» – «Динамо», Еськов – «Зенит» и «Краснодар»
18:30 Футбол Златан Ибрагимович: Если Погба не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед», не стоит его удерживать
18:17 Футбол «Боруссия» пожелала успехов Шюррле в «Спартаке»
18:03 Футбол «Спартак» – «Динамо»: МВД требует перенести матч, РПЛ отказывает
17:37 Футбол «Спартак» официально объявил о переходе Шюррле (фото, видео)
17:31 Футбол Роналду, Месси, ван Дейк и Кейн вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему футболисту
17:10 Футбол Андрей Коновалов: Рассчитывать на первое место «Спартаку» не приходится
17:01 ММА Олейнику не потребуется операция в связи с переломом ноги
16:43 Футбол Нападающий Малком в пятницу пройдет медосмотр в «Зените»
16:28 Футбол «Манчестер Юнайтед» вновь заинтересовался защитником «Барселоны» Умтити
16:19 Баскетбол Павел Астахов: К началу сезона Мозгов должен быть в нормальной форме и готов к играм
16:14 Футбол «Фиорентина» объявила о подписании контракта с Боатенгом
16:05 Футбол Евгений Хачериди: Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России
15:39 Футбол Гвардиола, Клопп и Почеттино вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему тренеру
15:30 Футбол Валерий Гладилин: Если «Спартак» работает на перспективу, надо объявить, что клуб строит новую коман
15:21 Футбол Мартынович отказался от перехода в «Зенит»
15:14 Футбол «Динамо» проявляет интерес к Кулибали
15:06 Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
14:58 Футбол Глушакову выделили время для общения с детьми
14:51 Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома за 40 миллионов евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика