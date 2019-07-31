«Спартак» – «Динамо»: МВД требует перенести матч, РПЛ отказывает

Ряд СМИ распространил информацию о том, что сегодня в РПЛ поступил запрос об отмене матча в связи с тем, что правоохранительные органы будут в большом количестве задействованы на улицах Москвы во время митинга, а в РПЛ якобы ответили отказом.
«Советский спорт» выяснил, что подобные обращения поступают еще с начала недели. РПЛ придерживается позиции, что календарь с 1-го по 8-й туры согласован с органами МВД и оснований для переноса не имеется. МВД предлагает перенос матча на пятницу, 2 августа, или понедельник, 5 августа.
– Да, есть зарубежные примеры, когда матч «ПСЖ» отменяли из-за беспорядков в Париже. Но в целом, дело в системе: есть закон о полиции, который говорит что за жизнь и безопасность граждан отвечает полиция, – сказал «Советскому спорту» пресс-атташе РПЛ Сергей Алексеев.
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