РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо»

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, и источник в силовых структурах.
Напомним, что ряд СМИ распространил информацию о том, что сегодня в РПЛ поступил запрос об отмене матча в связи с тем, что правоохранительные органы будут в большом количестве задействованы на улицах Москвы во время митинга.
Позже «Советский спорт» выяснил, что подобные обращения поступают еще с начала недели. РПЛ придерживается позиции, что календарь с 1-го по 8-й туры согласован с органами МВД и оснований для переноса не имеется. МВД предлагает перенос матча на пятницу, 2 августа, или понедельник, 5 августа.
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