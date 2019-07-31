РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо» Встреча между «Спартаком» и «Динамо» пройдет, как и было объявлено ранее, 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в Тушино.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, и источник в силовых структурах.

Напомним, что ряд СМИ распространил информацию о том, что сегодня в РПЛ поступил запрос об отмене матча в связи с тем, что правоохранительные органы будут в большом количестве задействованы на улицах Москвы во время митинга.

Позже «Советский спорт» выяснил, что подобные обращения поступают еще с начала недели. РПЛ придерживается позиции, что календарь с 1-го по 8-й туры согласован с органами МВД и оснований для переноса не имеется. МВД предлагает перенос матча на пятницу, 2 августа, или понедельник, 5 августа.