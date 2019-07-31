Киевское «Динамо» обыграло «Карпаты», а «Шахтер» победил «Александрию»

В составе киевлян голом отметился Артем Беседин (45-я минута, пен.), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Карпат» Алексей Ковтун (42).
В дургом матче первого тура донецкий «Шахтер» на своем поле взял верх над «Александрией» со счетом 3:1.
У победителей точными ударами отметились Тайсон (73) и Дентиньо (90), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Александрии» Глеб Бухал (58). У проигравшей команды голом отличился Максим Третьяков (42).
Отметим, что на 8-й минуте встречи полузащитник донецкой команды Марлос не смоге реализовать пенальти.
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