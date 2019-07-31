Киевское «Динамо» обыграло «Карпаты», а «Шахтер» победил «Александрию» - Советский спорт
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31 июля 2019 22:14Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Карпаты», а «Шахтер» победил «Александрию»

Футболисты киевского «Динамо» в костях обыграли «Карпаты» в матче первого тура чемпионата Украины со счетом 2:0.

В составе киевлян голом отметился Артем Беседин (45-я минута, пен.), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Карпат» Алексей Ковтун (42).

В дургом матче первого тура донецкий «Шахтер» на своем поле взял верх над «Александрией» со счетом 3:1.

У победителей точными ударами отметились Тайсон (73) и Дентиньо (90), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Александрии» Глеб Бухал (58). У проигравшей команды голом отличился Максим Третьяков (42).

Отметим, что на 8-й минуте встречи полузащитник донецкой команды Марлос не смоге реализовать пенальти.

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