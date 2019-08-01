Илья Геркус – о переходе Шюррле: Для «Спартака» это шикарный трансфер

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в «Спартак» полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
«Шюррле покупается на место Промеса. Это левый нападающий, это второй форвард. Он качественный игрок. Я уверен немец принесет пользу, если не утратил мотивацию. Футболист он очень высокого уровня, который выигрывал самые престижные турниры, и играл там на высочайшем уровне. Партнеры по команде и молодежь будет видеть к чему стремиться. Для «Спартака» это шикарный трансфер», – цитирует Геркуса «Евро-Футбол.Ру».
Прошлый сезон 28-летний Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая за «Фулхэм». Он отыграл 24 матча и забил шесть мячей.
Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург», а в 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии.
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