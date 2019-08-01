Маринато Гилерме: С трудом представляю себя игроком «Спартака» - Советский спорт
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01 августа 2019 10:30ФутболГичунцев Артур

Маринато Гилерме: С трудом представляю себя игроком «Спартака»

Бразилец вел переговоры со «Спартаком», поскольку не мог договориться с «Локо» о продлении контракта.

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме в очередной раз прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Спартак».

Также он опроверг информацию о договоренности с красно-белыми по трудовому соглашению.

– Вы могли бы представить себя игроком «Спартака»?

– С трудом. Это принципиальный соперник «Локомотива». Да и не надо всерьез воспринимать все, что писали о моем контракте. Бла-бла-бла. (Смеется.) Что якобы зарплата у меня три миллиона, а я хочу пять. Это неправда, – сказал бразилец «Советскому спорту».

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