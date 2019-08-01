Маринато Гилерме: С трудом представляю себя игроком «Спартака»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме в очередной раз прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Спартак».
Также он опроверг информацию о договоренности с красно-белыми по трудовому соглашению.
– Вы могли бы представить себя игроком «Спартака»?
– С трудом. Это принципиальный соперник «Локомотива». Да и не надо всерьез воспринимать все, что писали о моем контракте. Бла-бла-бла. (Смеется.) Что якобы зарплата у меня три миллиона, а я хочу пять. Это неправда, – сказал бразилец «Советскому спорту».
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