Гилерме звали в клубы-середняки Турции, Италии и Испании

– Насколько правдивы слухи о том, что вас звали в «Спартак» и «Зенит»?
– Предложения поступали от нескольких клубов. Не только из России. Из Европы тоже. Но приоритетом для себя считал «Локомотив». Я мечтаю завершить карьеру в этом клубе. Поэтому ждал до последнего, не соглашался на другие варианты до завершения переговоров с «Локо».
– В какие европейские чемпионаты вас звали?
– В Турцию, Италию, Испанию.
– Это были топ-клубы?
– Нет, средние команды.
Полностью интервью Гилерме
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