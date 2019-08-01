Гилерме звали в клубы-середняки Турции, Италии и Испании Голкипер «Локомотива» рассказал о ходе переговоров по новому контракту

– Насколько правдивы слухи о том, что вас звали в «Спартак» и «Зенит»?

– Предложения поступали от нескольких клубов. Не только из России. Из Европы тоже. Но приоритетом для себя считал «Локомотив». Я мечтаю завершить карьеру в этом клубе. Поэтому ждал до последнего, не соглашался на другие варианты до завершения переговоров с «Локо».

– В какие европейские чемпионаты вас звали?

– В Турцию, Италию, Испанию.

– Это были топ-клубы?

– Нет, средние команды.

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