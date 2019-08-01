Гилерме не видит причин извиняться перед Кикнадзе Голкипер «Локомотива» рассказал о ходе переговоров по новому контракту

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– Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе на июньской встрече с болельщиками оценивал вероятность вашего ухода зимой как очень высокую. Каково такое было слышать?

– Думаю, Кикнадзе говорил на эмоциях. Я на той же встрече сказал что-то не очень ему приятное про клуб. Он отреагировал.

– А ваши слова о «Локо» с чем были связаны? Тоже эмоции?

– Нет. Это было осознанное заявление. Я уже начал терять терпение: переговоры слишком затянулись. Понимаю, мне уже не 20 лет, но я все равно играю на высоком уровне. И еще 3-4 года точно выдержу. Рад, что в итоге клуб это тоже понял. Все остались довольны новым контрактом. И «Локомотив», и я.

– Несколько лет назад вы позволили себе публично раскритиковали тренера. Тогда пришлось извиняться. Сейчас не собираетесь это сделать?

– А повод?

– Ну, вы же опять публично высказались против руководства клуба.

– Такого не было. Я выразил свое негативное отношение к тому, как клуб ведет переговоры о моем контракте. Это не критика.

Полностью интервью Гилерме