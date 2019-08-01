Гилерме: Говорили, что я получаю три миллиона, а хочу пять. Это неправда! Голкипер «Локомотива» рассказал о ходе переговоров по новому контракту

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– Вы знакомы с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном?

– Последний раз общались давно. Когда он помогал сборной с организацией тренировок.

– Говорят, Цорн предлагал вам готовый контракт.

– Переговоры вели клубы. На меня лично никто из руководителей «Спартака» не выходил.

– Вы могли бы представить себя игроком «Спартака»?

– С трудом. Это принципиальный соперник «Локомотива». Да и не надо всерьез воспринимать все, что писали о моем контракте. Бла-бла-бла. (Смеется.) Что якобы зарплата у меня три миллиона, а я хочу пять. Это неправда.

– Однако «Спартак» предлагал больше денег, чем «Локо». Верно?

– Да. Но я все равно предпочел остаться.

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