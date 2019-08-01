Гилерме: Фернандес знает русский, но стесняется говорить Голкипер «Локомотива» рассказал о своих выступлениях в России

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– Перед дерби с ЦСКА вы и Марио Фернандес записали ролик на русском языке. В конце вы посоветовали защитнику армейцев учить язык. Почему он его так плохо знает?

– На самом деле, Марио почти все понимает, но стесняется говорить. Это сложно. Я тоже, когда приехал сюда, стеснялся. Но Питер Одемвингие говорил: «Не заморачивайся, общайся на русском». И я делал это. Хотя, до сих пор мне неловко из-за моего произношения.

– А вы уверены, что Фернандес именно стесняется? Может, ему просто лень учиться?

– Да нет, какая лень? Это именно стеснение.

– Сможете сейчас повторить скороговорку из того ролика?

– О, нет, только не это! (Смеется.) Такое могу прочитать по бумажке. Смешно получилось.

Полностью интервью Гилерме