Гилерме: Пусть с трибун обзывают обезьяной. Мне без разницы

– Многие критикуют РФС за натурализацию игроков для сборной России. В их число входите и вы с Фернандесом. Что по этому поводу думаете?
– Я понимаю логику людей. В России – большой патриотизм. Но ведь бывает разная натурализация. Я, к примеру, живу в вашей стране 12 лет. И планирую остаться по окончании карьеры. У меня здесь дети родились. Вернее выросли, получили образование. Вот если бы мне дали паспорт спустя пару месяцев после того, как я приехал, и сразу бы поставили в сборную, то я бы разделил возмущение болельщиков. Однако у меня и того же Фернандеса совершенно другая ситуация. Прежде чем попасть в сборную, мы прошли в России долгий путь.
– Когда слышите с трибун расистские выкрики, как реагируете?
– А я ничего такого не слышу. Весь в игре. Даже если будут обзывать обезьяной, какая разница? С поля точно не уйду. На самом деле, люди в такие моменты не думают о цвете кожи, они просто стараются тебя задеть, подавить психологически. Но полагаю, оскорблений в инстаграме, других соцсетях гораздо больше, чем на стадионе. В футболе всегда так. Иногда тебя жестко критикуют. Даже свои болельщики. К этому надо быть готовым.
Полностью интервью Гилерме
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