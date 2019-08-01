«Барселона» предложила Пуйолю занять пост спортивного директора - Советский спорт
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01 августа 2019 21:18Футбол

«Барселона» предложила Пуйолю занять пост спортивного директора

Руководство «Барселоны» предложило бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю должность спортивного директора.

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб сделал официальное предложение 41-летнему Пуйолю, но тот пока еще не принял решение.

Напомним, что Пуйоль является воспитанником академии «Барселоны». Он выступал за основную команду с 1999 по 2014 годы. Всего защитник провел за каталонскую команду 593 игры, забив 19 мячей и сделав 13 голевых передач.

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