Гус Тил: Переход в «Спартак» – дело времени Капитан голландского «АЗ» Гус Тил после матча со шведским «Хеккеном» (3:0) в рамках квалификации Лиги Европы прокомментировал информацию о своем переходе в «Спартак».

- Это был хороший матч, мы доминировали на поле, а у соперника было лишь несколько моментов. Буду скучать по болельщикам и клубу. Я вырос здесь.

Переход в «Спартак»? Это дело времени, в клубе работают над этим трансфером, но для получения дополнительной информации вам нужно обратиться к руководству, - приводит слова Тила De Telegraaf.

Напомним, что Тил является воспитанником академии «Алкмаар» и начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.

В прошлый сезон Тил провел в роли капитана АЗ и провел за команду 39 встреч во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач. Действующий контракт голландца с клубом рассчитан до лета 2023 года.