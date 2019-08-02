Андре Шюррле: Много знаю о российском футболе

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о том, что знает о российском футболе.
«Много знаю о российском футболе, потому что он неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии, – сказал 28-летний немец в интервью клубной пресс-службе. – Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная довольна успешна. Кроме того, здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне интересно узнать вашу страну еще лучше».
Напомним, в среду «Спартак» объявил о подписании контракта с Шюррле, который проведет ближайший сезон на правах аренды, после чего у красно-белых будет возможность выкупить игрока у «Боруссии» (Дортмунд).
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