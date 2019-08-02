Главный тренер «Норчепинга»: Можем гордиться, что продали Ларссона в большой клуб Швед стал игроком «Спартака».

Главный тренер «Норчепинга» Йенс Густафссон прокомментировал переход форварда Джордана Ларссона в «Спартак».

«Джордан невероятно вырос в нашем клубе, – приводит слова Густафссона официальный сайт «Норчепинга». – Он усердно работал, и когда что-то не получалось, и когда добивался успеха, как в этом году. Мы можем гордиться тем, что продали игрока в большой клуб.

Хочу поблагодарить руководство и игроков, которые помогали Джордану развиваться, но в первую очередь хочу поблагодарить самого Джордана за работу, которую он проделал как на поле, так и за его пределами».

Напомним, в пятницу «Спартак» объявил о подписании 22-летнего шведа, который лидирует в списке бомбардиров нынешнего чемпионата страны, забив 11 голов в 16 матчах за «Норчепинг».