Главный тренер «Норчепинга»: Можем гордиться, что продали Ларссона в большой клуб

Главный тренер «Норчепинга» Йенс Густафссон прокомментировал переход форварда Джордана Ларссона в «Спартак».
«Джордан невероятно вырос в нашем клубе, – приводит слова Густафссона официальный сайт «Норчепинга». – Он усердно работал, и когда что-то не получалось, и когда добивался успеха, как в этом году. Мы можем гордиться тем, что продали игрока в большой клуб.
Хочу поблагодарить руководство и игроков, которые помогали Джордану развиваться, но в первую очередь хочу поблагодарить самого Джордана за работу, которую он проделал как на поле, так и за его пределами».
Напомним, в пятницу «Спартак» объявил о подписании 22-летнего шведа, который лидирует в списке бомбардиров нынешнего чемпионата страны, забив 11 голов в 16 матчах за «Норчепинг».
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