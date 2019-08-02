Гендиректор «Спартака» анонсировал новые покупки «Спартак» ещё не всё.

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что болельщики красно-белых могут ожидать новых покупок в текущее трансферное окно.

– Наша команда формируется. Многие пришли, многие ушли. Скоро еще будут новички — это еще не все. Ждем атакующего и опорного полузащитников, – передает слова Цорна корреспондент Sport24.ru.

Летом 2019 года «Спартак» подписал Эсекьеля Понсе, Малькольма-Кенту Баду, Резиуана Мирзова, Андре Шюррле и Джордана Ларссона. Команду покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано.