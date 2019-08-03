Лодыгин стал игроком «Газиантепа» (фото) Контракт рассчитан на два года.

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Голкипер Юрий Лодыгин на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Газишехир Газиантеп», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 29-летнего вратаря рассчитано на два года.

Бывший голкипер «Зенита» провел прошлый сезон на правах аренды в «Олимпиакосе», но сыграл за команду только в трех матчах, в которых пропустил два гола. 30 июня у Лодыгина истек срок контракта с чемпионами России, после чего он стал свободным агентом. Напомним, ранее он выступал в Греции за «Ксанти», откуда в 2013 году переехал в Санкт-Петербург.

В прошлом сезоне «Газиантеп» выступал в первой лиге Турции и занял пятое место, после чего в плей-офф завоевал право выйти в суперлигу.

Чемпионат Турции стартует 16 августа.