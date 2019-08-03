«Химки» в гостях сыграли вничью с «Чертаново», а «Томь» дома не смогла обыграть «Енисей» Футболисты «Чертаново» сыграли вничью с «Химками» в домашнем матче 6-го тура первенства ФНЛ.

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Еще в одном матче 6-го тура «Томь» на своем поле сыграла вничью с «Енисеем» - 0:0. Отметим, что команда из Томска завершала игру в меньшинстве: на 67-й минуте встречи с поля был удален защитник Роман Мануйлов.

После этой игры «Химки» продолжают возглавлять турнирную таблицу ФНЛ. На второй строчке расположилась «Томь», на третьей – «Чертаново». Все три команды набрали по 14 очков в шести матчах первенства.