«Текстильщик» одержал первую победу в ФНЛ - Советский спорт
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03 августа 2019 19:54ФутболКоноплев Александр

«Текстильщик» одержал первую победу в ФНЛ

Историческое событие.

Завершились два матча шестого тура ФНЛ. «Нефтехимик» на своем поле проиграл «Текстильщику». Для ивановского клуба эта победа стала первой в дебютном сезоне ФНЛ. Решающий гол на 82-й минуте провел Евгений Маричев.

В Воронеже местный «Факел» обыграл «Мордовию» – 2:1. Победный гол на счету Игоря Хайманова (60-я минута).

«Текстильщик» занимает 18-е место из 20. «Факел» – 15-й.

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