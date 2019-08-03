«Ротор» нанес поражение «Краснодару-2» - Советский спорт
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03 августа 2019 20:22ФутболКоноплев Александр

«Ротор» нанес поражение «Краснодару-2»

Для «быков» это третье поражение в сезоне.

В матче шестого тура первенства ФНЛ «Ротор» на выезде обыграл «Краснодар-2» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 35-й минуте провел Камиль Муллин.

Волгоградцы одержали четвертую победу в чемпионате и теперь занимают четвертое место.

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