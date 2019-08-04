Евдокимов может сменить Черышева на посту главного тренера «Нижнего Новгорода» - Советский спорт
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04 августа 2019 15:15ФутболКоноплев Александр

Евдокимов может сменить Черышева на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»

Черышев работает в клубе с июля 2018 года.

В ФНЛ готовится первая тренерская отставка. «Нижний Новгород» может уволить Дмитрия Черышева, сообщает «Чемпионат». В этом случае команду возглавит Роберт Евдокимов.

За шесть туров первенства ФНЛ волжане набрали пять очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Нижний Новгород» участвовал в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге.

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