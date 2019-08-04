Видео дня: В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче - Советский спорт
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04 августа 2019 15:34Футбол

Видео дня: В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче

Любопытное решение и забавный жест арбитра матча чемпионата Боливии между «Олвейз Рэди» и «Боливаром» (0:1) вызвали дискуссии и насмешки.

Как сообщает портал Futbolred, в компенсированное время встречи главный судья встречи Рауль Ороско после совещания с резервным арбитром назначил 11-метровый в ворота «Боливара» при счете 1:0 в его пользу, показав при этом жестом, что принял данное решение после использования системы видеопомощи (VAR).

Однако данная система в чемпионате Боливии не применяется.

Добавим, что футболисты «Олвэйз Рэди» не смогли реализовать пенальти, а «Боливар» выиграл матч со счетом 1:0.

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