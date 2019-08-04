Видео дня: В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче Любопытное решение и забавный жест арбитра матча чемпионата Боливии между «Олвейз Рэди» и «Боливаром» (0:1) вызвали дискуссии и насмешки.

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Как сообщает портал Futbolred, в компенсированное время встречи главный судья встречи Рауль Ороско после совещания с резервным арбитром назначил 11-метровый в ворота «Боливара» при счете 1:0 в его пользу, показав при этом жестом, что принял данное решение после использования системы видеопомощи (VAR).

Esto es escandaloso, que VERGÜENZA acaba de pasar nuevamente el Fútbol Boliviano!!!

Se aplica el VAR, se da cuenta y se agarra el audífono , si quedaban dudas de que se juega sin reglas, sin moral, sin autoridad, sin seriedad, sin credibilidad , aquí está la prueba!! Vergüenza pic.twitter.com/jHjzcy6ZjJ — Dardo Gomez Lattus (@GomezDardo) August 3, 2019

Однако данная система в чемпионате Боливии не применяется.

Добавим, что футболисты «Олвэйз Рэди» не смогли реализовать пенальти, а «Боливар» выиграл матч со счетом 1:0.