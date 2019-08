«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Фанаты устроили драку перед началом матча (видео)

Перед началом поединка за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» произошла драка в одном из лондонских метро.

Согласно источнику, фанаты обеих команд устроили конфликт, когда вагон поезда остановился для посадки и высадки пассажиров.

Отмечается, что полиция уже начала поиск всех участников конфликта.

Добавим, что «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти со счетом 5:4. В основное время команды не смогли выявить победителя (1:1).

Liverpool and City fans in good spirits ahead of the #CommunityShield pic.twitter.com/WpknyCIlxM