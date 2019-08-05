Петр Авен: Главная проблема «Спартака» – это Федун и партнеры Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» назвал главную проблему красно-белых.

«Главная проблема «Спартака» – это управление клубом, – приводит слова Авена официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Не тренер, не спортивный директор, а в целом управление всей структурой. Это Федун и партнеры. Безусловно, нужно быть благодарным Федуну, который ужасно переживает, болеет за «Спартак».

В каком-то смысле для «Спартака» Федун – святой человек, поэтому очень трудно его критиковать. Но делать это надо».

Напомним, Федун является владельцем «Спартака» с 2003 года. За это время команда выиграла два титула – стала чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. В 2014 году у клуба впервые появился свой стадион – «Открытие Арена».