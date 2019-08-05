Петр Авен: Ужасные нападки на Федуна очень несправедливые - Советский спорт
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05 августа 2019 11:26ФутболЛипкин Антон

Петр Авен: Ужасные нападки на Федуна очень несправедливые

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» высказался о критике в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

«Я очень сочувствую Федуну, ужасные нападки на него, очень несправедливые, – приводит слова Авена официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Все, что может, он делает. Не получается, но пытается.

Федун взял на себя ответственность, его никто не заставлял покупать «Спартак», он взял на себя эту ношу и должен ее тащить».

Напомним, Федун приобрел «Спартак» в 2003 году. За 16 лет команда выиграла два титула – стала чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. В 2014 году у клуба впервые появился свой стадион – «Открытие Арена».

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